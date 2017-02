Citroen ds5: galerie photo interieur et exterieur

S’appuyant sur 90 années d’innovation, la marque Citroën a étendu son offre de produits et a développé une nouvelle ligne aux côtés de sa gamme principale: la ligne DS. Aujourd’hui comprenant le Citroën DS3 et DS4 , la ligne DS cible les clients à la recherche de voitures radicales et d’affirmation de soi et la recherche d’une approche résolument moderne aux produits haut de gamme.

La Citroën DS5, fixée pour le lancement à la fin de 2011, est une nouvelle phase dans le développement de la ligne DS. Le modèle innovant et visionnaire s’inscrit parfaitement dans la « Créative Technologie » la ligne de base de la marque et propose des choix encore plus audacieuses dans le style, l’architecture, de sensations et de raffinement. L’expérience Citroën DS5 est d’embrasser pleinement le plaisir de conduite d’un véhicule en circulation.

Son style: bénéficiant d’un corps audacieux et un style inspiré, la DS5 est une sculpture aérodynamique qui exprime le meilleur de l’expertise Citroën. Elle dispose des matériaux authentiques tels que le cuir de club et d’aluminium, avec rembourrage unique, comme les sièges de « bracelet » qui incarnent le meilleur dans le luxe à la française. Extraordinaire, envoûtante et séduisante.

L’intelligence de sa conception: la Citroën DS5 est un véhicule extraordinaire qui propose un nouveau regard sur le segment premium tout en combinant les dimensions d’une voiture compacte avec un intérieur spacieux. Elle va au-delà des compromis traditionnels entre esthétique et fonctionnalités utilisateur, mariant le plaisir de conduire avec bien-être partagé.

Ses technologies: la ds5 dispose également de la technologie de pointe de Citroën. On y trouve le contrôle de traction intelligent, un système d’avertissement de départ voie de deuxième génération, l’activation automatique des feux de route en fonction de la circulation environnante, l’affichage tête haute en couleur, et une caméra de recule. La Citroën DS5 sera également le premier modèle de la marque avec la technologie HYbrid4 diesel-hybride complet, alliant performance forte (200 ch, quatre roues motrices) et toutes les nouvelles sensations de conduite (énergie électrique dans la ville, l’accélération boost en mode « Sport » ) pour des émissions de CO2 de seulement 99 g / km.

Sa performance sur la route: comme la Citroën DS3 et DS4, la DS5 offre une conduite dynamique mais sereine en toutes circonstances.

Son esprit: avec son contenu émotionnel fort, la Citroën DS5 invite les passagers à prendre part à une expérience à bord incroyable, avec la station du chauffeur inspirée de cockpit où le rêve et la réalité se rencontrent.