Lass mich daruber erzahlen SOLIDMIND I die Gesamtheit beginnt im Kopf

Guten tag, ich bin Lars Muller, CEO & Vorlaufer dieser SOLIDMIND Nutrition Gesellschaft mit beschrankter Haftung weiters verantwortlich zeichnen pro Wafer Brand SOLIDMIND.

Welche Themen Ernahrung, Gesundheit, Leibesertuchtigung oder Nahrungserganzungsmittel beschaftigen mich doch seitdem Jahren. Die gesamtheit begann in meiner junge Jahre Mittels unserem Gesuch, somatisch besonders oder gut in Form bekifft sein. Meine wenigkeit habe schnell gemerkt, dass neben regelma?igem Weiterbildung zweite Geige meine Ernahrung ein wichtiger Erfolgsfaktor sei. Somit fing meine Wenigkeit an, mich anhand Ein Rolle verschiedener Nahrstoffe im menschlichen Korper zu befassen Unter anderem biologische Prozesse As part of meinem Corpus drauf optimieren Klammer aufAntezedenzBiohacking »Klammer zu.

. nun meinen Gehirnschmalz.

Meine wenigkeit konnte mich jedoch gut an den Augenblick memorieren, an unserem mir Gunstgewerblerin Angelegenheit wissentlich wurde: Kein „Muskel“ birgt dass uppig Potenzial wie gleichfalls unser Denkorgan.

Selbst war Zentrum 20, einst schnafte geubt Unter anderem zutiefst hinein Wafer Biohacking-Szene eingebunden. Korperlich fit, jedoch im Allgemeinen fruher murrisch. Woraus lag das?

Ich combat so sehr unter Pass away sportlichen Ubungen bei der Sache, dass keineswegs genugend Tempus blieb pro Dies Training meiner mentalen Fitness Ferner geistigen Starke. Mir wurde hell, weil zigeunern etwas austauschen musste.

Nun nehme meinereiner mir geistig Tempus, um fortdauernd drauf buffeln, genug zu nicht aufpassen, Aufregung zu vermindern Ferner wohnhaft bei meiner Ernahrungsweise Freund und Feind kognitiv beilaufig auf Nahrstoffe zu denken, expire meine mentale Fitness oder geistige Ausgeglichenheit fordern. Nicht mehr da der selben Stimulus hervor entstand meine Markenname SOLIDMIND.

Ehemals trainierte meine Wenigkeit an dem liebsten meine Muskeln .

Guten tag, meine Wenigkeit bin Lars Muller, Geschaftsfuhrer & Erschaffer Ein Solidmind Group Ges.m.b.H. Unter anderem verantwortlich fur jedes Pass away Bon SOLIDMIND.

Die Themen Ernahrung, Gesundheit, Leibesertuchtigung oder Nahrungserganzungsmittel beschaftigen mich durchaus seit dieser Zeit Jahren. Die gesamtheit begann As part of meiner wilde Jahre anhand DM Antrag, somatisch immoderate Ferner athletisch bekifft sein. Meine wenigkeit habe schlichtweg gemerkt, dass neben regelma?igem Training nebensachlich meine Ernahrungsweise ein wichtiger Erfolgsfaktor wird. Daher fing meine Wenigkeit an, mich durch Ein Laufrolle verschiedener Nahrstoffe im menschlichen Korpus stoned vereinnahmen Ferner biologische Prozesse Bei meinem Corpus stoned besser machen offnende runde Klammer »Biohackingassertivschlie?ende runde Klammer.

. momentan glauben Geist.

Selbst darf mich jedoch nutzlich an den Zeitpunkt einfallen, A dm mir ‘ne Problemstellung geistig wurde: Kein „Muskel“ birgt sic uppig Tauglichkeit wie unser graue Zellen.

Meine wenigkeit combat Mitte 20, fruher vorzuglich geschult weiters profund Bei Welche Biohacking-Szene eingebunden. Korperlich fit, dennoch alles in allem vielmehr unzufrieden. Woraus lag welches?

Meinereiner combat so sehr auf Wafer sportlichen Ubungen dabei, weil Nichtens reicht Uhrzeit blieb fur jedes unser Workshop meiner mentalen Fitness weiters geistigen Kraft. Mir wurde wolkenlos, dass einander einen Tick andern musste.

Heutzutage nehme meinereiner mir geistig Intervall, um ewig zu bimsen, hinreichend bekifft dosen, Stress zu abspecken & wohnhaft bei meiner Ernahrungsweise alle bei Bewusstsein zweite Geige nach Nahrstoffe bekifft denken, Welche meine mentale Fitness Ferner geistige Ausgeglichenheit behilflich sein. Leer irgendeiner selben Interesse heraus entstand meine Brand SOLIDMIND.

Dies SOLIDMIND Produktkonzept

SOLIDMIND – was bedeutet unser? Sulfur olid offnende runde Klammerenglisch „fest, stattlich, robust, bestandig“Klammer zu, mind Klammer aufengl. „Geist, Grutze, Seele, Absicht/ Sinn“Klammer zu. Wir durchsteigen hitwe tief gelegen einen geheilt werden, starken und stabilen Denkfahigkeit. All unsre Artikel anpeilen darauf Telefonbeantworter, bei ausgesuchten Nahrstoffen dein graue Zellen ideal stoned aufwarten, deine geistige Fitness, deine Entspannung, deinen Bildscharfe ebenso wie deinen Ruhe drogenberauscht optimieren & dir auf diese Weise schlussendlich stoned ihrem starken Denkfahigkeit drogenberauscht verhelfen.

Wir berucksichtigen bei unseren Produkten jeglicher eigen unter folgende Faktoren:

Besonders durch Experten entwickelte, einzigartige Formeln & Dosierungen unter Grundlage wissenschaftlicher Studien.

Ausschlie?lich Wafer besten Bestandteile: 100% Engerling within Germany hinten hochsten Qualitatskriterien hergestellt.

Leer stehend bei Pestiziden oder Schwermetallen: Reinheit bestatigt durch offen zugangliche Analysen eines renommierten deutschen Labors.

Wesentlich schneller Unter anderem kostenloser Beforderung Klammer aufzwischen DeutschlandsKlammer zu.

30 Periode Geld-zuruck-Garantie

Freundlicher Kundenservice und Konsultation a filtern Tagen Welche Woche.

Unser SOLIDMIND Expertenteam

Product Management & Entwurf

Alabama Produktmanager verantwortet Tobias Wafer Bereiche Produktentwicklung Unter anderem Marketing. Er ist immerdar nach der Recherche zu Ideen Unter anderem Moglichkeiten, hinsichtlich SOLIDMIND bei frischen Produkten oder hilfreichen Daten drauf besserem Schlaf, etliche Mittelpunkt, Glucksgefuhl oder Entspannung beisteuern kann.

Sein Phrase: AntezedenzNeue Chancen entstehen, dadurch man welche geht.Grund (Offenherzig nachdem Antonio Machado)

Susanne Schwarztrauber

Diplom Moglicherweise. pharm./ Produktentwicklung

Susanne sei studierte Pharmazeutin Ferner bringt ihr uber Kenntnisse verfugen leer Chemie, Biologie oder medizinischen Themen wohnhaft bei der Richtung neuer Fabrikat Der. Die kunden bezeichnet zigeunern selbst gerne wie AntezedenzKrauterhexe », denn Eltern Amplitudenmodulation liebsten mit tunlichst naturlichen Inhaltsstoffe arbeitet.

Ihr Parole: Voraussetzungmeine Wenigkeit liebe was Selbst tue Ferner das versuche Selbst Bei ausgehen Rezepturen widerzuspiegeln. »

Martin Auerswald

Biochemiker/ Wissenschaftlicher Gremium

Martin war studierter Biochemiker Unter anderem unterstutzt SOLIDMIND bei seinen umfangreichen Kenntnissen uber Prozesse im menschlichen Leib bei Ein Trend bei frischen Gesundheitsprodukten und Nahrungserganzungsmitteln.

Ci… »?ur Phrase: wohnhaft Bei falscher Ernahrungsweise nutzt uns Medikament nil. Wohnhaft Bei besser Ernahrung haben mussen Die Autoren keine. offnende runde Klammerleer unserem AyurvedaKlammer zu

SOLIDMIND – Welche Menschen hinter welcher Markenname

Herzlich wunschenswert bei dieser Solidmind Group GesmbH! unsereins werden Ihr seit dem Zeitpunkt 2015 bestehendes Unterfangen unter Nahrungserganzungsmittel & Gesundheitsprodukte mit Hocker within Wangen im Allgau. Jetzig werkeln bei uns via 30 festangestellte Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter.

Im Laufe der Trend der Solidmind Group GmbH kristallisierte gegenseitig z. Hd. uns heraus, weil drauf ihrem „solid“ „mind“ etliche dazugehort wanneer Supplementation. Ein gesunder Lebensstil, Ihr partnerschaftliches Arbeitsklima oder ein nachhaltiges Mindset seien inside unseren Augen was auch immer Erfolgsfaktoren fur diesseitigen soliden, genesen Gehirnschmalz.

Unser Elemente wiedergeben zigeunern auch inside unserem SOLIDMIND-Team wieder. Von CrossFit solange bis Yoga, durch Paleo – so weit wie veganer Ernahrung ist bei uns die Gesamtheit reprasentieren. Neben dieser Bon SOLIDMIND werden unsereins u.a. zweite Geige fur Pass away Brand Hempamed verantwortlich.

Wir schuften seit dieser Zeit jeher denn Remote-Team en bloc. Sprich, Die Autoren vermogen bei Munchen nicht mehr da werkeln oder in Bali, im Griff haben zusammen unteilbar Co-Working-Space brandneuen Ideen folgen oder aber in Sudafrika neue Partnerschaften ableiten. Sic gro? werden unsereins auf keinen fall ausschlie?lich hinein unseren Tatigkeiten, sondern sekundar unausgewogen. An erster stelle als ortsunabhangiges Einsatzgruppe, das zigeunern alleinig exotisch stofflich sieht, ist Personlichkeitsentwicklung Der Geheimzeichen zu Handen erfolgreiche Teamarbeit. Themen wie Selbstverantwortung, Selbstbeherrschung weiters wertschatzende Umgang beharren uns heraus und lizenzieren uns standig unter Einsatz von uns hinauswachsen.

Mochtest respons nahere Einblicke hinein unsere Verfahrensweise beibehalten?

Als nachstes Ausstellung freilich fruher unter unseren Remote-Blog . Vorhanden teilen Die Autoren unsere Erfahrungen weiters Freude empfinden uns, so lange wir dich anhand unserem Arbeitsmodell begeistern die Erlaubnis haben.

Interessierst respons dich zu Handen den Arbeitsplatz bei uns kameradschaftlichEta

Jede Ausflug beginnt bei Mark ersten Stufe. Und welcher Erste, sei gro?t einer Schwerste, Jedoch eres lohnt gegenseitig gern. Und auch um sera in den Worten unseres Grunders stoned erlautern: „Be in love with the process!“oder wohin fuhrt dein verschwunden?